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Spor

Zenit galibiyetle tanıştı

Şampiyonlar Ligi (H) Grubu maçında Zenit, Bate Borisov'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek bir üst tura kalma umutlarını ayakta tuttu. v

06 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi (H) Grubu maçında Zenit, Bate Borisov'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek bir üst tura kalma umutlarını ayakta tuttu.

Zenit'e galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 34. dakikasında Pogrebnyak ve 90. dakikasında Danny'den geldi.

Zenit'te forma giyen Milli futbolcumuz Fatih Tekke, Bate Borisov karşılaşmasında yedek kulübesinde bekledi. Zenit'te Puygrenier, karşılaşmanın 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bate Borisov'u deplasmanda 1-0 mağlup etme başarısı gösteren Zenit, bu karşılaşmanın ardından gruptaki puanını 4'e yükseltti.

Real Madrid'in kendi sahasında Juventus'a yenilmesinden sonra yeniden umutlanan Zenit, 25 Kasım'da kendi sahasında Juventus ile kader maçlarından birini oynayacak. Grubun sürpriz takımı Bate Borisov ise bu karşılaşmanın ardından 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

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