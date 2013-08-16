'Zenginlik büyük ikramiyeyle gelmez; işin sırrı tasarruf'

Zenginliğin büyük ikramiyeyle, mirasla ya da riskli yatırımla gelmeyeceğini belirten TSPAKB, “Gelirin duacısı küçük zevkleri kurallarla kontrol altında tutun. Hiç para kaybetme ihtimali olmadan yarım zengin olma düşüncesine yatırım değil hayal denir” uyarısı yaptı.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, tüketicilere “Öncelikle yatırım hedefinizi belirleyin” çağrısında bulunan TSPAKB, “Kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda, parayı cüzdanınızdan çıkardığınız duruma göre daha fazla harcama yapmayın. Nakit de harcasanız kredi kartıyla da harcasanız 1 TL her zaman 1 TL’dir. Kredi kartını borçlanmak için değil, ödeme aracı olarak kullanın. Borçlanarak bir şey almak istiyorsanız bunun yolu kredi kartınız değildir” önerisinde bulundu.

TSPAKB’nin internet sitesinde yer alan yazıda, şu ilginç öneriler yer aldı:

“Uzun dönemde ve düzenli olarak tasarruf etmek iradeli olmayı gerektirir. Yeri geldiğinde birikiminizi, tatil ya da yeni mobilya için harcamayı aklınızdan geçirebilirsiniz. Fakat bu durumlarda kısa dönemli zevklerden kaçıp uzun dönemli hedeflerinize odaklanın. Finansal başarının sırrı, harcama yaptıktan sonra kalanı tasarruf etmek değil, birikime ayırdığınız miktardan arta kalanı harcamaktır.

Nakit para boş arazi gibidir

Çok tedbirli davranarak hesabınızda yüklü miktarda nakit veya hesabınızda sadece birkaç hisse senedi bulundurmak doğru yatırım yöntemi değildir. Nakit duran para, boş bırakılmış verimli arazi gibidir, yatırıma yönlendirmezseniz enflasyon karşısında erir gider. Bu yüzden riski dağıtmak için, yatırım sepetinizi her açıdan çeşitlendirin, beklenmeyene her zaman hazır olun. Geçmişte bir yatırım aracının çok kazandırmış olması, gelecekte de öyle devam edeceği anlamına gelmez. Portföyünüzü belirli aralıklarla gözden geçirin ve beraber çalıştığınız yatırım danışmanıyla belirli sıklıkta görüşün.”

‘İnanılmaz’ getiri yok

TSPAKB’nin internet sitesinde yer alan yazıda, “En az riskle en yüksek getiri elde etmeyi beklemeyin. Hiç para kaybetme ihtimali olmadan yarın zengin olma düşüncesine yatırım değil, hayal denir. Getiri hesabınızda enflasyonu unutmayın. Söylentilere kulak asmayın. Tüyo size gelene kadar tüyo olmaktan çıkar. Yatırımlarınız 1-2 günlük değil, çok daha uzun vadeli olmalı. ‘İnanılmaz’ getiri elde edeceğinize inanmayın. Piyasalardaki günlük dalgalanmalarla ani kararlar almayın. Karşınızda aynı şeyi yapan milyonlarca yatırımcı, profesyonel ve hatta bilgisayar programı var. Onlardan daha iyi getiri elde etmeye çalışırken, ortalamanın gerisinde kalabilirsiniz” denildi.