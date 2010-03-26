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Dünya

Zenginlerin vazgeçilmezi: Baselworld

Her yıl paskalya tatilinden hemen önce düzenlenen Baselworld Saat ve Mücevher Fuarı bu yıl da büyük ilgi gördü.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Her yıl paskalya tatilinden hemen önce düzenlenen ve tüm dünya zenginlerinin rağbet ettiği Baselworld Saat ve Mücevher Fuarı bu yıl da büyük ilgi gördü.



Baselworld dünyanın en büyük saat ve mücevher fuarı olma özelliğini taşıyor. Bu yılki fuara 45 ülkeden tam bin 915 firma katıldı. Bu şirketlerin büyük çoğunluğunu uluslararası mücevher ve saat firmaları oluşturdu.

Deutsche Welle'nin haberiane gçröre Basel, yıl içinde düzenlenen çeşitli fuar organizasyonlarıyla da ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl ilkbahar başlarında düzenlenen ve bir hafta süren Baselword fuarı ise bilinen hiçbir fuarla karşılaştırılmayacak kadar ilgi çekici. Zira hem sergilenen ürünler hem de ziyaretçileri oldukça görkemli. Geçtiğimiz günlerde sona eren bu yılki fuar da yine başını dünyanın en zenginlerinin çektiği yaklaşık yüz bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gözde markalar

Fuarda en pahalı saat ve mücevher markaları bütün ihtişamlarıyla yer aldı. Fuar merkezinin en ilgi çekici stantları arasında sayılabilecek Rolex, Patek Philippe, Breitling, Ulysse Nardin, Chopard, Bvlgari, Omega gibi önemli saat markalarının pavyonları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



Bu yılki fuara katılan bin 915 firmadan sadece 10 tanesi Türkiye'den. Baselworld 2010'a katılan Türk firmalarıysa; Timeart Saatçilik, Zela Mücevhercilik, Arpaş, Sezgin Gümüş, Videksan, Dora Kuyumculuk, Bulunmaz Mücevherat, Arteks Teknik Malzeme ile Teknik Döküm şirketi.

2010 mücevher ve saat modası

Fuara katılan sektör temsilcilerinin tercihi iştihamın ön planda olduğu tasarımlar. Neredeyse bütün takı ve saat üreticileri “2010 gösteriş yılı olacak” diyor.

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