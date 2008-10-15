Zenginlerin üçte biri Asya’da

Merrill Lynch ve Capgemini tarafından yayımlanan üçüncü yıllık Asya Pasifik Varlık Raporu’na göre, ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasalarındaki kazançlar nedeniyle Asya-Pasifik’teki varlıklı kişilerin (HNWI) serveti 2007 yılında yüzde 12.5 artarak 9.5 trilyon dolara ulaştı



Bölgedeki HNWI (750 bin - 1 milyon dolar arasında yatırıma yönelebilir varlıkları olan kişiler) sayısı yüzde 8.7 artarak 2.8 milyona, ultra yüksek varlıklı kişilerin (ultra-HNWI) sayısı da yüzde 16.4’lük sıçramayla 20 bin 400’e ulaştı.

2007 yılında dünyadaki HNWI nüfusunun yüzde 27.8’i Asya Pasifik’ten çıkarken, bölgenin HNWI servetinin yüzde 26.3’ü de ultra-HNWI kişiler tarafından yapıldı. Rapor, Asya Pasifik’teki dokuz kilit pazarı kapsıyor. Bunlar. Avusturalya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Tayvan olarak sıralanıyor. Rapordaki veriler özetle şöyle:

- HNWI nüfusu en fazla artış yüzde 22.7’yle Hindistan oldu.

- Çin yüzde 20.3 ile onu takip etti.

- Güney Kore yüzde 18.9’luk artış gösterdi.

- HNWI sayısı Endonezya’da 16.8, Singapur’da 15.3 arttı.

