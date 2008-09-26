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Ekonomi

Zenginlerin planına itiraz var

New York'ta sendikalar, hükümetin kurtarma planını protesto etti; eğitime ve sağlığa para harcaması çağrısında bulundular.

26 Eylül 2008 03:00

ABD'nin New York kentinde sendikalar, hükümetin finans sektörünü kurtarma planını protesto etti. Protestocular, hükümetten parayı Wall Street için yaptığı ivedilikle eğitime, sağlığa ve barınmaya harcaması çağrısında bulundular.

Kentteki protesto gösterisine katılan yüzlerce kişiye hitabeden AFL-CIO başkanı John Sweeney, Başkan George Bush yönetiminin, Wall Street'i kurtarma planını çalışanlara yüklemeye çalıştığını söyledi.

Birleşik Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten da "Ekonomik sorunun çözülmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak sorumlu bir kurtarma planı istiyoruz, fırsatçı bir kurtarma değil" dedi.

İnsan hakları eylemcisi Jesse Jackson da, gösteriden sonra gazetecilere yaptığı açıklamasında "Kurtarma planı, bu zorba yönetimin kurbanlarını kapsamadıkça bir ihanettir" diye konuştu

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