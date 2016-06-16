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Zenginlerin çıplak görüntülerini çekip, şantaj yapan kişiler yakalandı

Şüpheliler hakkında 'tehdit, yağma, şantaj' gibi suçlardan işlem başlatıldı

16 Haziran 2016 00:42

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zengin kişileri kandırarak çıplak ve cinsel içerikli görüntülerini gizlice çekerek tehdit ve şantajla para alan bir şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri’ne E.P. isimli bir kuyumcu kendisinin gizli çekilen çıplak görüntüleri karşılığında tehdit ve şantajla para istendiği konusunda ihbarda bulunarak, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına giderek şikâyetçi oldu.

haberler.com'un haberine göre; polis ekipleri olayla ilgili yaptığı fiziki ve teknik takip çalışmaları kapsamında şüphelilerin Mudanya ve Şile’de yaşadıklarını belirledi.

Ekipler 13 Haziran Pazartesi günü Bursa’nın Mudanya ilçesinde Güven S.’yi, İstanbul Şile’de ise Vildan T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin gözaltına alındığı evlerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlara ve hafıza kartlarına incelemek üzere el konuldu. Şüphelilerin zengin kişileri kandırarak çıplak, cinsel içerikli görüntülerini gizlice çekerek tehdit ve şantajla yüklü miktarda para aldıkları, üzerlerinde kayıtlı olan gayrimenkulleri şantajla sattırdıklarını belirledi.

 

İki şüpheli tutuklandı

 

Şüpheliler hakkında, ‘Tehdit’, ‘Yağma’, ‘Şantaj’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’,’Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘Kişisel verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi’ suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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