Zenginlerden zenginlere yardım çağrısı

T24 - Dünyanın en zengin adamları Bill Gates ve Warren Buffet’ın Amerikalı milyarderlerden servetlerinin yarısını bağışlamalarını istediği haberleri geçen hafta içinde çıktığında şaşkınlık yaratmıştı.



Birçok kişi bunu bir hayal olarak yorumlamıştı. Fortune dergisi teklifin perde arkasını yayımladığında, bu işin bir yılı aşkın süredir planlanan bir proje olduğu ortaya çıktı.



Her şey Bill Gates ve Warren Buffet’ın biraraya gelmesiyle başladı. Bugüne kadar milyarlarca dolarlık bağışta bulunan ikili 4 Mart 2009’da ünlü David Rockefeller’a bir mektup yollayarak “Bir süredir ne kadar ve nasıl bağış yapmamız gerektiği üzerine düşünüyoruz. Bunu benzer şekilde düşünen başka kişilerle biraraya gelip tartışmak istedik” dedi.



Rockefeller, “Ne büyük bir sürpriz ama ne büyük bir zevk” diyerek yemeğe ev sahipliği yapmayı kabul etti ve 24 Mart’ta davetiyeler dağıtıldı. Davetiyeler de zenginlerin toplantıya mutlaka eşleriyle gelmeleri rica edildi. Bu, Bill Gates’in eşi Melinda Gates’in fikriydi.



Mayıs ayında büyük gün geldi. Büyük patronlar New York’taki Rockefeller Üniversitesi’nin özel başkanlık odasında buluştu.



Buluşma yemeğinde Gates, Buffett, Rockefeller’ın yanı sıra Michael Bloomberg, Oprah Winfrey gibi ünlü milyarderler ve daha kapalı yaşamayı tercih eden zenginler de vardı. Masanın etrafındakilerin toplam serveti 130 milyar dolar civarındaydı.





Proje Avrupa’ya sıçradı



Bill Gates ve Warren Buffet projelerini anlattı. Forbes dergisinin ABD’nin en zenginleri listesine giren 400 kişinin hepsinin hayattayken ya da ölünce servetlerinin yarısını yardım projelerine bağışlamalarını talep ediyorlardı. Teklif masada soru işaretleriyle karşılandı. Deneyimli iki patron sabırla tüm sorulara yanıt verdi. Bu ilk toplantıdan sonra servetini emlakçılıktan kazanan mali müşavir Eli Broad ve eşi Edith servetlerinin yüzde 75’ini bağışlamayı kabul etti.



Ama Bill Gates ve Warren Buffet’ın hayali burada noktalanmadı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yardım projesi için geçen bir yıl içinde ABD ve Avrupa’da iki gizli toplantı daha yapıldı.



İki işadamının hayali gerçek olursa Forbes 400 listesindeki, toplam servetleri 1.2 trilyon dolar olan zenginler, dünyada sağlık, insan hakları, fakirlik, açlık gibi sorunlar için 600 milyar dolar bağışta bulunmuş olacak.





