Dünyanın en zenginleri 115 milyon dolarlık Zeki Paşa Yalısı için yarışıyor

T24 - Topçu sınıfı komutanı Zeki Paşa’nın Baltalimanı’ndaki yalısı, 115 milyon dolarla dünyanın en büyük müzayede şirketi Sotheby’s’in satışa çıkardığı en değerli gayrimenkul oldu. Turizm imarı olan 23 odalı Zeki Paşa Yalısı’nı ABD’lilerden sonra İngilizler de butik otel yapmak için istiyor. Ortadoğulu milyarder aileler ise yalı için mütekabiliyet yasasını bekliyor.

Vatan gazetesindeki habere göre, Boğaz'ın en gözde malikanelerinden Zeki Paşa Yalısı, dünyada satışta bulunan en değerli gayrimenkul oldu. Yalı, 115 milyon dolarla dünyanın en büyük müzayede şirketi Sotheby’s’in listesinde zirveye oturdu. Osmanlı döneminde topçu sınıfının komutanı Zeki Paşa’nın 3. kuşak aile bireylerinin oturduğu yalıyla ABD’lilerden sonra İngiliz turizm devleri de ilgilenmeye başladı. Ortadoğulu milyarder aileler ise yalı için araştırma yapmaya başladı. Yalıyı satın almak isteyen Arap, Rus ve Azeri milyarderlerin kulağı mütekabiliyet yasasında. Yabancıların Türkiye’de mülk satın almasını kolaylaştıracak yasanın çıkmasını bekleyen milyarderlerin ilk hedefi Zeki Paşa Yalısı...

Bizim kadar bilgililer

Sotheby’s Türkiye Genel Müdürü Arman Özver, yalının turizm imarı olmasının değerini yükselttiğini söyledi. Yasa ile Ortadoğu, Rus ve Azeri ailelerin önünün açılacağını anlatan Özver, “Yasa 2-3 hafta önce Meclis alt komisyonundan geçti. Yabancı yatırımcılar da yasaları ve sektörü bizim kadar yakından takip edip bekliyorlar” dedi.

Sektörde yasa ile fiyat artışı beklentisi oluştuğunu belirten Özver, bu düşüncenin yanlış olduğunu, Zeki Paşa Yalısı’nın fiyatını artırmayacaklarını vurguladı. Zeki Paşa Yalısı’nın konumu ve mimarisiyle birçok metropoldeki gayrimenkul fiyatlarını geride bıraktığını ifade eden Özver şöyle konuştu: “Dünyada 590 Sotheby’s ofisi var. Zeki Paşa Yalısı bina olarak dünyada ilk sırada. Londra, Paris ve Güney Fransa’da Zeki Paşa Yalısı kadar estetik ve mimari açıdan değerli bir bina yok. Yalıyı Amerikalı bir grup butik otel yapmak istiyor. İngilizler de otel olarak bakıyor. Mütekabiliyet yasasıyla Türk ortaklı şirket kurma çözümüne de gerek kalmayacak. Kendi şirketleriyle satın alıp işletebilecekler.”

Zeki Paşa’nın torunları oturuyor

İstanbul Boğazı Baltalimanı, Rumelihisarı’ndaki yalı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yaptırıldı. Yaklaşık 150 yıllık barok yalıyı yapan Vallaury’nin İstanbul’daki birçok önemli binada imzası bulunuyor.

1883’ten 1908’e kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık öğretmeni olarak da ders veren Vallaury, İstanbul Arkeoloji Müzesi ana binası, İstinye’deki Afif Paşa Yalısı, Bağlarbaşı’ndaki Mecid Efendi Köşkü, Galata’daki Osmanlı Bankası, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Beyoğlu’nda Pera Palas otelinin de mimarı... Yalıda halen Zeki Paşa’nın torunlarının çocukları oturuyor. Satma nedenini açıklamayan aile yalı için 115 milyon dolar istiyor. Boğaz’ın en görkemli malikanelerinden olan Zeki Paşa Yalısı 2. boğaz köprüsünün ayağında bulunuyor.

Yalılar niye satılıyor?

Arman Özver İstanbul Boğazı’ndaki yalıların satış nedenini şöyle açıklıyor:

“Yalı sahibi aileler küçülüyor. Çocukları ya da torunları yurtdışına gidiyor. Yalılar büyük geldiği için satmak istiyorlar.”

Fiyatı açıklanan en pahalı yalı

Yeniköy’de bulunan Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı 100 milyon euroluk fiyatıyla Boğaz’ın fiyatı açıklanmış en değerli yalısı.

64 odaya sahip yalı halen Erbilgin ailesine ait ve Erbilgin yalısı olarak anılıyor. Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı, Kıbrıslı Yalısı’nın ardından en uzun rıhtımın da sahibi.

23 odası 8 banyosu var

- Zeki Paşa Yalısı’nın 5 katta 3 bin metrekareye yakın kapalı kullanılabilir alanı var.

- Yalı 4 bin metrekarelik bahçe ve 130 metrelik rıhtıma sahip.

- 23 oda ve 4 salonu bulunan Zeki Paşa yalısında 8 adet de banyo ve tuvalet var.

- Bahçesinde ağaçların da bulunduğu yalıda 4 araçlık bir otopark mevcut