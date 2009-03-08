Zenginler listesinde Galatasaraylılar arttı

FB'lilerin kaybı yüzde 55

Yenilerde GS lider

Karşıyaka küme düştü

Zenginlerin takımlara göre dağılım Takımı 2007 2008 FB 45 39 GS 21 23 BJK 20 18 TS 2 3 Manisa 2 3 Karşıyaka 1 - Bilinmeyen/tarafsız 15 16 Toplam 106 102

En zenginlerin toplam kazancı ($) 2007 2008 Listedeki kişi 106 102 Toplam kazanç 111.500 56.605

2008'in yenileri kimi tutuyor Takım Sayı Kazanç ($) FB 3 7.060 GS 5 1.410 BJK 1 350 TS 1 200 Manisa 1 220 Diğer 3 1.300 Toplam 14 10.540

2008'e giremeyenler kimi tutuyordu Takım Sayı 2007 kazancı ($) FB 9 6.880 GS 3 1.720 BJK 3 2.020 KSK 1 700 Diğer 2 1.300 Toplam 18 12.620

Referans gazetsinin bir haberine göre Türkiye'nin en zengin işadamları ve işkadınları listesinde Fenerbahçeliler kan kaybetti, Galatasaraylılar ise yükseldi.Öncelikle global finansal krizden ötürü memleketin en zenginlerinin gelirlerinde yarı yarıya bir düşüş olduğunu belirtmek gerekir. Toplam gelir kaybı yüzde 49'u buluyor.Forbes Türkiye dergisi geçen yıl alt limit olarak 550 milyon dolarlık geliri baz almış ve buna göre ortaya 106 kişilik "en zenginler" listesi çıkmıştı. Bu yılki liste ise gelir kaybındaki yaklaşık yüzde 50'lilik düşüş de gözönüne alınarak alt limit 220 milyon dolar olarak belirlendi ve böylece liste 102 kişiden oluştu.102 kişiden 86 kişi bir futbol takımını tutarken 16 kişi bazıları takım tutmazken bazılarını da tespit etmek mümkün olmadı.Genel olarak geçen olduğu gibi bu yıl da listede sayısal üstünlük Fenerbahçeliler'de.Ama bu üstünlük aynı zamanda gelir kaybında da Fenerbahçe'yi lider yapmış gözüküyor.Forbes Türkiye'nin 2007 ve 2008 listeleri arasında "paslaşarak" "en zenginlerimiz" verilerini tuttukları takımlara göre analiz ettik.Toplam kazancı 56 milyar 605 dolar olan 2008'in 102 kişilik listesinden Fenerbahçeli olanların toplam kazancı 19 milyar 265 milyon olurken, Galatasaraylıların kazancı 12 milyar 215 milyon dolar oldu. Beşiktaşlı zenginlerin toplam kazancı ise 12 milyar 190 milyon dolar oldu. Geçen yılki listeyle kıyaslandığında Fenerbahçeli zenginlerin geliri 23 milyar 525 milyon dolar düşerken, Galatasaraylı zenginlerin gelir düşüşü 12 milyar 205 milyon dolar oldu.Beşiktaşlıların gelir kaybı ise 10 milyar 10 bin dolar olarak gerçekleşti. Yüzdelik olarak bakıldığında dört büyükler içinde yüzde 55 ile en büyük gelir kaybını Fenerbahçeli zenginler yaşadı.Forbes'ın 2007 listesindeki 106 kişinin toplam geliri 111 milyar 500 milyon dolar olmuştu.102 kişilik 2008 listesinde ise toplam gelir yüzde 49'luk kayıpla 56 milyar 605 milyon dolara geriledi. Elbette burada Forbes'ın geçen yıl açıkladığı listenin 106, bu yılkinin de 102 kişiden oluştuğunu bir kez daha hatırlamakta fayda var.2007'nin en zengin 106 Türk listesinde 45 Fenerbahçeli vardı. Bu yılki 102 kişilik listedeyse bu sayı 39'a düştü.Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı tutan işadamı ve işkadınlarının sayısı ise 21'den 23'e çıktı.Geçen yılki listede yer alıp da bu yılki listeye giremeyen 18 kişiden Fenerbahçeliler'in sayısı 9'u bulurken bu sayı Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar'da 3'te kaldı.Buna karşın bu yıl listeye giren 14 yeni ismin 5'i Galatasaraylı, 3'ü'ü de Fenerbahçeli oldu.Beşiktaş ve Trabzonspor'u tutan yeni zenginlerin sayısı ise 1'de kaldı.Listenin bir numarası ise bu yıl el değiştirdi. Geçen yıl Galatasaraylı Mehmet Emin Karamehmet'in oturduğu 1 numarayı bu yıl Beşiktaşlı Hüsnü Özyeğin aldı. Listenin ilk 10'unda ise 4 kişiyle en çok Fenerbahçeli zengin yer aldı. İlk 10'da 2 Galatasaraylı, 2 Beşiktaşlı 1 Trabzonsporlu ve 1 de Manisasporlu yer aldı.102 kişilik zenginler listesine giren 21 kadının 8'i Fenerbahçeli, 8'i de Galatasaraylı olurken, Beşiktaşlıların sayısı sadece 1 oldu.Öte yandan Zorlu Ailesi, bir dönem "Vestel" markasıyla ana sponsor olarak desteklediği Manisaspor'a taraftar olarak da desteğini sürdürüyor. Bu yılki listede Manisasporlu 3 kişi var Zorlu Ailesi'nden.Trabzonsporlu zenginlerin sayısı da 3'e çıkarken, geçen yıl Selçuk Yaşar'ın temsil ettiği Karşıyaka, bu yıl Yaşar'ın listeye girememesi nedeniyle bir nevi küme düştü!...