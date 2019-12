Zenginler kulübü tepetaklak

Forbes dergisinin, ABD'nin en zenginleri listesinden bu yıl 126 kişi düştü. Bu sayı, 2007'dekinden 6 kat fazla



Amerikan finans çevrelerinin dergisi 'Forbes Magazine' tarafından hazırlanan 'ABD'nin En Zengin 400 Kişisi' sıralamasında Microsoft firmasının kurucusu Bill Gates ilk sırada yer aldı.



Mali kriz listeyi vurdu



Forbes dergisinin yaptığı sıralama ülkedeki mali sıkıntıyı da yansıtıyor. Listede daha önceki yıllarda yer alan ve dün ABD Merkez Bankası FED'in 85 milyar dolarlık acil kredi açmasıyla kurtardığı dev sigorta şirketi American International Group'un (AIG) eski baş yöneticisi Maurice Greenberg listeden ilk kez bu yıl düşerken, listeden bu sene toplam 126 kişinin düştüğü ve bu sayının geçen yıla oranla 6 kat daha fazla olduğu belirtildi.



Dergiden yapılan basın açıklamasında, bu yıl "Amerikalı zenginlerin daha da zenginleşmediği" belirtilirken bunun aslında ekonominin kilitlenmiş olduğu anlamına geldiği yorumu yapıldı.



Gates'in serveti 57 milyar dolaa düştü



Sıralamanın başında yer alan Bill Gates'ın geçen yıl 59 milyar dolar olan servetinin bu yıl 57 milyar dolara düştüğünün tahmin edildiği belirtilirken 2. sırada derginin bu yıl yaptığı "Dünyanın Milyarderleri" sıralamasında ilk sırada olduğu açıklanan yatırımcı işadamı Warren Buffett 50 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Oracle şirketinin kurucusu Lawrence Ellison ise 27 milyar dolarla 3. sırada bulunuyor.



New York'un zengin belediye başkanı Michael Bloomberg de sıralamada 20 milyar dolarlık servetiyle 8. sıraya yerleşti.



Listede yer alabilmek için en az 1,3 milyar dolarlık servete sahip olunması gerekirken Amerika'nın en zengin 400 kişisinin servetlerinin net toplamı bu yıl yüzde 2 artışla 1,57 trilyon dolara ulaştı.



En genç isim Facebook'un kurucusu



* Listenin en genç ismi ise 1,5 milyar dolarlık servetiyle Facebook'un kurucusu 24 yaşındaki Mark Zuckerberg oldu.



* En zengin 400 ABD'linin 271'i serveti kendileri elde etti.



* Listede 42 kadın milyarder yer aldı ve Amerikalı kadın milyarderlerin ortalama net kazançlarının 4,3 milyar dolar olduğu kaydedildi.



* Listede bulunan 64 milyarderin New York'ta yaşadığı belirtiliyor.



İlk 10 isim şöyle:



1-Bill Gates - 57 milyar dolar (Microsoft)



2-Warren Buffett - 50 milyar dolar (Berkshire Hathaway)



3-Lawrence Ellison - 27 milyar dolar (Oracle)



4-Jim C. Walton - 23,4 milyar dolar (Wal-Mart)



5-S.Robson Walton - 23,3 milyar dolar (Wal-Mart)



6-Christy Walton ve ailesi - 23,2 milyar dolar (Wal-Mart)



6-Alice Walton - 23,2 milyar dolar (Wal-Mart)



8-Michael Bloomberg -20 milyar dolar (Bloomberg medya)



9-Charles Koch -19 milyar dolar (enerji)



10-David Koch - 19 milyar dolar (enerji)