Zenginler internete ne için girer?

T24 - Varlıklı insanların hepimizle hemen hemen aynı kaygıları var: Para, yemek ve daha bir sürü başka şey. Bu durumu online dünyaya uyarladığımızda değişen pek bir şey olmuyor, aynı kaygılar burada da devam ediyor. Fakat onların online dünyadaki öncelikleri genele oranla biraz daha farklı.



Affluence Collaborative’in yaptığı, Yenimedyaduzeni.com'un aktardığı araştırmaya göre, varlıklı insanların internette yaptıkları ilk şey banka hesaplarını kontrol etmek veya online para transferi yapmak. 500 bin dolar ve üzerinde kazancı olanların yüzde 86’sı bankacılık işlemlerini online olarak yapıyor. Bu da kişi sayısı itibarıyla neredeyse diğer kesimlerin tamamındaki kullanım oranına eşit.



Zenginlerin internet kullanımında farklılaştığı üç alan daha var: Yemek, haber ve seks. Araştırmaya göre, varlıklı tüketici internet üzerinden daha çok haber okuyor. Yüzde 70’i ulusal haber sitelerini takip ederken, genel nüfus için bu rakam yüzde 44′lerde kalıyor.



Varlıklı kişiler, haberden sonra en çok 'yemek' için internete başvuruyor. Yüzde 61’i bir restoranda rezervasyon yaptırıyor ya da Foursquare kullanarak check-in yapıyor. Genel nüfusun sadece yüzde 13’ü, restoran rezervasyonu yaptırmak ve yüzde 23’ü de check in yapmak için internete giriyor.



Seks konusuna gelince, varlıklıların yüzde 38’i yetişkin sitelerini ziyaret ediyor, bu da genel nüfustaki yüzde 23'lük oranı bir hayli aşıyor.



Varlıklıların geri kalan kısmı ise internete boş vakit geçirmek için giriyor. Genel olarak varlıklı kişilerin, sörf yapmak ve zaman geçirmek için nüfusun geri kalanına göre internete daha az girdiği de bir başka veri.







