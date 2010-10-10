-ZENGİN ÜLKELERE DAHA SIKI GÖZETİM ÖNCELİĞİ WASHINGTON (A.A) - 10.10.2010 - IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) toplantısında, zengin ülkelerin ekonomi politikalarının daha sıkı gözetimden geçirilmesi öncelikler arasına alındı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, ''büyük gelişmiş ülkelerdeki zayıf noktaların açığa çıkarılması için daha güçlü ve tarafsız gözetimin yapılması önceliklerden biri'' ifadesi kullanıldı. Bu kararın, IMF'yi, ABD'nin başını çektiği en büyük pay sahiplerine yeteri kadar sert davranmamakla eleştiren gelişmekte olan ülkeler için kazanım olduğu yorumları yapılıyor. Tayland Maliye Bakanı Korn Chatikavanij, IMF'nin artık sadece gelişmekte olan ülkeleri gözetmekle yükümlü bir kurum olmadığını belirterek, ''IMF, daha geniş temelli role sahip olmalı ve daha büyük ekonomilerdeki hataların küresel etkiler yaptığının farkına varmalı'' diye konuştu. Toplantıda, ülkeler arasında döviz kuru savaşları tartışmaları konusunda ise anlaşma sağlanamadı. Gelişmekte olan ülkelere IMF yönetiminde daha fazla kota ve temsil hakkı verilmesini öngören reformlar konusundaki anlaşmazlıklar da henüz giderilemedi. Bildiride, döviz piyasalarında artan gerilimin temelini oluşturan dengesiz küresel büyümeye dair sorunları ele almada somut bir eylem planı yer almadı. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, gelişmekte olan ülkelere IMF yönetiminde daha fazla söz hakkı verilmesini öngören reform planlarıyla döviz kuru politikaları arasında doğrudan bağlantı olduğunu kaydederek, ''Gelişmekte olan ülkeler, etki güçlerini artırmak istiyorlarsa para birimleri üzerindeki sıkı kontrollerini kaldırmalılar'' dedi. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde de döviz kuru tartışmalarına dair öfkeli söylemlerin tonunun yumuşatılması gereğine işaret ederek, ''Her savaşın bir kaybedeni vardır ama bu durumda kaybeden olmamalı'' dedi. -''REFORM PAKETİ TAMAMLANMAYA YAKIN''- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn da toplantının kapanışının ardından düzenlenen basın toplantısında, IMF toplantılarının sonucunu başarısızlık olarak görmediğini, gelecek ay Seul'da yapılacak G-20 zirvesi ve gelecekteki IMF toplantılarında daha fazla ilerleme sağlanmasının zeminin hazırlandığını belirtti. ''Hayal kırıklığı içinde değilim'' ifadesini kullanan Strauss-Kahn, gelişmekte olan ülkelere IMF yönetiminde daha fazla oy ve temsil hakkı verilmesini öngören reformlar konusunda taraflar arasındaki önemli görüş farklılıklarının aşılamadığını ancak reform paketinin tamamlanmaya yakın olduğunu kaydetti. Strauss-Kahn, doğru yolda olduklarını düşündüğünü, bu konuda anlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti. IMF reformu konusundaki anlaşmanın gelecek ay yapılacak G-20 liderler zirvesinde onaylanabileceği belirtiliyor.