Zengin ülkeler Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 1,4'ünü kabul etti

İngiltere'de faaliyet gösteren yardım kuruluşu Oxfam, Suriye'deki iç savaştan kaçan ve sayıları neredeyse 5 milyona yaklaşan mültecilerin sadece yüzde 1,4'ünün dünyanın zengin ülkeleri tarafından kabul edildiğini söyledi ve bu ülkelerden mültecilere daha fazla destek istedi.

4,8 milyon mültecinin en az yüzde 10'unun zengin ülkeler tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Oxfam, "2013'ten bu yana zengin ülkeler 130 binden daha az yerleştirme merkezi kurdu ve sadece 67 bin 100 kişi bu merkezler aracılığıyla gelişmiş ülkelere gidebildi" dedi.

Oxfam raporu İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenecek olan ve ülkelerin kaç Suriyeliyi kabul edeceğine dair bağlayıcı sözler vereceği toplantıdan bir gün önce açıklandı.

Oxfam, İngiltere hükümetinin verdiği "2020'ye kadar 20 bin mülteci" sözünü ise 'yetersiz' olarak niteledi.

Suriye'deki iç savaş beşinci yılını doldururken, ülkeden kaçan mültecilerin önemli bölümü komşu ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığınmış durumda.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı 2,7 milyon seviyesinde. Lübnan'da 1 milyon, Ürdün'de ise 636 bin mülteci bulunuyor.

Suriye'deki savaşın devam etmesi ve eve dönüş seçeneğinin ufukta gözükmemesi, pek çok Suriyeli mültecinin Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeye çalışmasına ve II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük göç krizine yol açmış durumda.



Oxfam: Dayanışma lafta kalmamalı



Yarın Cenevre'de başlayacak olan ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un başkanlık yapacağı konferans, Suriyeli mülteciler konusunda 'Küresel sorumluluk paylaşımı' ilkesiyle hareket edilmesi için çaba harcayacak.

BM'nin Cenevre konferansını 'yeni bir fırsat' olarak niteleyen Oxfam, zengin ülkelerin bugüne kadarki performansını ise 'tam bir hayal kırıklığı' olarak tanımlıyor.

Oxfam'a göre sadece üç zengin ülke ekonomik büyüklüklerine doğru orantılı biçimde Suriyeliyi kabul etme sözü vermiş durumda. Bu ülkeler raporda Kanada, Almanya ve Norveç olarak sıralanıyor.

Avustralya, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Yeni Zelanda'nın üzerlerine düşen payın yarısından fazlasını karşılamayı kabul ettiği ifade edilen raporda, geriye kalan 20 zengin ülkenin ekonomileriyle doğru orantılı bir söz vermedikleri vurgulanıyor.

Fransa şu ana kadar sadece 1000 Suriyeli mülteciyi kabul etme sözü vermiş durumda. Bugüne kadar 1812 mülteciyi kabul eden ABD ise 10 bin mülteciyi daha kabul edeceğini açıklamıştı. Ancak Oxfam, ABD'nin ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında kabul etmesi gereken mülteci sayısının 171 bin olduğunu söylüyor.

Oxfam Başkanı Winnie Byanyima, "Dayanışma ifadesi lafta kalmamalı. Eyleme dönüşmeli. Gelişmiş altyapıları olan zengin ülkeler eğer bugün isteseler bir anda 500 bin mülteciyi kabul edebilirler" diyor.