Zengin Türkler Londra'da ev alma sırasında

T24 - İngiltere'nin başkentinde, fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde olan Thames manzaralı yeni konutlar için Türkiye'den 20'nin üzerinde talep olduğu belirtildi.

Londra'nın en büyük kentsel dönümüşüm projesi VNEBOA'nın ilk etabı Riverlight Projesi, geçen hafta İngiltere'den önce Türkiye'de tanıtıldı.

İstanbul'daki tanıtım sonrası Türk yatırımcıların sıraya girdiği haberi, yatırım danışmanlık firması Triangle Group kurucusu Metin Güvener'in açıklamalarıyla birlikte Akşam gazetesinde yer aldı.

Haberde, 40 metrekarelik 1+1 dairelerin 395 bin sterlin yani 1 milyon 100 bin TL fiyatla satıldığı projeden en az 30 konutun Türklere satılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Gazetede Şenay Köşdere imzasıyla çıkan haberde, daire fiyatlarının 395 bin sterlin ile 1 milyon 415 bin sterlin arasında değiştiği proje için ilk hafta itibariyle Türkiye'den 20'nin üzerinde talep geldiği kaydedildi.

Triangle Group'un kurucusu Metin Güvener'in, "Genel olarak dünya çapında pek çok ülkenin vatandaşlarında 'Londra'da evim olsun' vizyonu var. Türkiye de buna dahil. Son 5 yılda Türkiye'de ciddi bir zenginleşme söz konusu. Buna paralel olarak Türkiye'nin yurtdışında konut talebi de artıyor' açıklamaları yer aldı.

Güvener, Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak stüdyo ve 1+1 daireleri tercih ettiğini belirterek, "Yatırım amaçlı alan da oturmak için alan da var. Mesela Türkiye'den bir işadamı Riverlight projesinden biri 400 bin sterlinlik diğeri 1 milyon 400 bin sterlinlik olmak üzere 2 ev ayırttı. Birini birkaç sene sonra üniversiteye gidecek çocuğu için, diğerini kendi için aldığını söyledi' dedi.



"Yüzde 20'sini Türklere satarım"



Haberde, Londra gayrimenkul piyasasına giren ilk Türk yatırımcı Ali Ağaoğlu'nun, Türkiye'den Londra'da ev sahibi olmak isteyenlerin sayısının artığı yönündeki sözlerine de yer verilirken, Londra Finans Merkezi'nde 157 ve 122 metrelik iki kule yatırımına başlayan Ağaoğlu şunları söyledi:

"Londra yatırımını açıkladıktan sonra çevreden, çok sayıda, 'bize de yer ayırın' talebi geldi. Projedeki 400 konutun yüzde 20'sini Türkiye'de satacağım. Bu yılın ilk yarısında Londra'daki projeyi satışa sunacağız."



Riverlight hakkında



Haberde, 5 hektarlık alan üzerinde hayata geçirilen Riverlight konut projesi hakkında erilen bilgiler şöyle:

— Londra'nın merkezindeki en büyük kentsel dönüşüm projesi olan VNEBOA'nın ilk etabı.

— Chelsea ve Vauxhall köprüleri arasındaki 500 hektarlık bir alanda gerçekleştiriliyor.

— 804 dairenin yer aldığı projede, büyüklükleri 40 metrekareden 179 metrekareye kadar değişen lüks süitlerin yanı sıra, 1 ve 2 odalı daireler ile 3 odalı çatı katları yer alıyor.

— Projede, en küçük dairenin fiyatı 395 bin sterlin yani 1 milyon 100 bin TL civarında.