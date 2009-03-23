Zengin Türk’e özel saat

ACY Saat, Türkiye temsilciliğini yürüttüğü BRM’ye bir müşterisi için geçen nisanda 120 bin Euro’luk el yapımı saat sipariş verdi. Saatin üretimi sürüyor.



Zaman herkes için çok değerli. Koluna Porsche fiyatına saat takan biri ise zamana herkesten biraz daha fazla değer veriyor olmalı... Millet gazetesinde yer alan bir habere göre Türkiye’de bu tanıma uyan bir tüketici, yaklaşık bir yıldır Fransa’da kendisi için üretimi süren saatin tamamlanmasını bekliyor.



ACY Saat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yaman’ın verdiği bilgiye göre, Fransız BRM firmasına sipariş edilen bu saatin fiyatı 120 bin Euro. BRM saatler, tamamen elde ve mekanik sistemle üretiliyor, bu nedenle de yıllık üretim 1700’ü aşmıyor. Yaman, “Bir müşterimiz için 120 bin Euro fiyatı olan modelden geçen yılın nisan ayında bir adet sipariş verdik. Hâlâ üretimin tamamlanmasını bekliyoruz” diyor.



110 Euro’dan 120 bin Euro’ya kadar uzanan fiyat yelpazesinde 6 farklı marka saatle pazarda yer alan ACY Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yaman, Fenerbahçe’nin 100’üncü yılına özel üretilen 100 adet 12 bin Euro değerindeki Jacques Lemans marka saatlerin 3 günde tükenmesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor.

