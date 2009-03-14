Zengin savcı ağa çocuğu çıktı

Taraf gazetesinde iki gün üst üste şahsi malvarlığı konu edilen ve ‘Dünyanın en zengin askeri savcısı’, ‘Karargâh savcısına 420 villalık hediye’ başlıklarıyla haberleştirilen Karargâh Evleri Savcısı Yüzbaşı Mehmet Çelik, ‘ağa çocuğu’ çıktı. Bu bilgiyi ‘okul arkadaşı olduğunu’ belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül’ün vermesi dikkat çekti. Karagül, köşesinde 'Savcı arkadaşı'nın açıklamasına da yer verdi. Ama bir gün sonra Çelik'in avukatının tekzip metnini yayınladı.





İbrahim Karagül, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birlikte okuduğu Çelik’i "O dönem bildiklerim, zengindi, kendi ifadesiyle ’Malatyalı bir ’Ağa Çocuğu’ydu. Ailesinin kayısı üretiminden gelen zenginliği yaşıyordu, iyi para harcardı" diye anlattı.



"Aileden yıllık 400 bin lira gelirim var"



Karagül, 13 Mart tarihli köşesinde “Çelik’in yaptığı açıklama”ya da yer verdi:



"Önümüzdeki günlerde bize yönelik daha farklı saldırılar olabilir, benzer haberlerle önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Mal varlığım dâhil veremeyeceğim hiçbir hesap yok. Sahip olduklarımı gizlemek istesem, mal beyanına yazar mıydım? Ben aileden zengin biriyim. Yıllık 400 bin lira ailemden gelirim var. Bu miktar kayısı üretiminden geliyor. Mesela 400 bin liraya sattığım arsayı 2005’te 35 bin liraya almıştım. İmar değişti fiyatı arttı."



Savcı'nın avukatı: Böyle bir açıklama yapılmamıştır



Ancak İbrahim Karagül bir gün sonra, yani 14 Mart tarihli köşesinde “Düzeltme ve cevap metni” yayınladı. Bu metinde Çelik’in avukatının açıklamasına yer verildi. Buna göre Karagül ile Çelik arasında herhangi bir görüşme yapılmamıştı. Şöyle deniliyordu:



“Karargâh Evleri Savcısı Konuştu başlıklı köşe yazısında bahse konu edildiği şekilde vekil edenim ile Sayın İbrahim Karagül arasında haber ve makale konusu ile ilgili olarak herhangi bir görüşme yapılmamıştır…”



