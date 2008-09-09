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Dünya

Zengin İranlı ikinci eş alabilecek

İran'daki çokeşlilik yasası değiştirilerek ikinci bir kadınla evlenmek isteyen kocaya, birinci eşinden izin almadan adli makamlardan alacağı onayla yeniden evlenme hakkını veriliyor.

09 Eylül 2008 03:00

İran'da yürürlükte olan çok eşlilik yasası değiştirilerek ikinci bir kadınla evlenmek isteyen kocaya, birinci eşinden izin almadan adli makamlardan alacağı onayla yeniden dünya evine girebilme hakkını veriyor.

İran Parlamentosu Adalet Komisyonu'nun dünkü oturumunda bazı din adamlarının ve kadın hakları savunucularının protestosuna rağmen daha önce evli olan bir erkeğin ikinci bir kadınla evlenmesi için birinci eşinden izin alma zorunluluğu içeren maddeyi değiştirdi.

Komisyon yaptığı yeni değişiklikle hazırlanan yasa tasarısında, evli erkeğin ikinci kez evlenmek istediği takdirde, adli makamlarna ikinci eşi maddi yönden geçindirebilecek imkâna sahip olduğunu ispatlaması ve iki eşe adaletli davranacağı sözü vermesi şartıyla izin verilmesini öngörüyor.

Ancak yoğun protestolar üzerine Parlamento Başkanı Ali Laricani, yasa tasarısının meclisteki oylamasını ertelediğini bildirdi. Değişikliğe karşı çıkan başta Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Abadi olmak üzere birçok kadın hakları savunucusu, yasa tasarısının geçmesi halinde parlamento önünde oturma eylemi yapacakları uyarısında bulundu.


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