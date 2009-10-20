T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zengin Araplara bakire servisi

İngiltere’de küçük yaştaki bakire kızları Arap milyarderlerine satan dört kişilik çete gözaltına alındı.

20 Ekim 2009 03:00

İngiltere’de küçük yaştaki bakire kızları Arap milyarderlerine satan dört kişilik çete gözaltına alındı.

İngiliz polisi, Batı Londra’daki beş yıldızlı otelde 14-23 arası altı kızı satmaya çalışırken üçü kadın dört kişiyi yakaladı. The Sun Gazetesi’nin haberine göre polis 12 yaşındaki çocukların “milyoner pedofillere sezonluk 50 bin sterlinden satıldığını” açıkladı. Bu milyonerlerin kim olduğu açıklanmadı. Polise göre çetelerin elindeki çocukların çoğu, ailelerince fahişeliğe zorlanarak çetelere satılıyor. Fahişelik yapan kadınların arasında çok küçük yaşta kızların olduğunu söyleyen emniyet yetkilileri, çetenin Newcastle ve Liverpool şehirlerinde de bağlantıları bulunduğunu söyledi. Yetkililer 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında seks ticaretinin artacağından endişe ediyor. Polis soruşturmaların sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24