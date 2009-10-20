Zengin Araplara bakire servisi

İngiltere’de küçük yaştaki bakire kızları Arap milyarderlerine satan dört kişilik çete gözaltına alındı.



İngiliz polisi, Batı Londra’daki beş yıldızlı otelde 14-23 arası altı kızı satmaya çalışırken üçü kadın dört kişiyi yakaladı. The Sun Gazetesi’nin haberine göre polis 12 yaşındaki çocukların “milyoner pedofillere sezonluk 50 bin sterlinden satıldığını” açıkladı. Bu milyonerlerin kim olduğu açıklanmadı. Polise göre çetelerin elindeki çocukların çoğu, ailelerince fahişeliğe zorlanarak çetelere satılıyor. Fahişelik yapan kadınların arasında çok küçük yaşta kızların olduğunu söyleyen emniyet yetkilileri, çetenin Newcastle ve Liverpool şehirlerinde de bağlantıları bulunduğunu söyledi. Yetkililer 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında seks ticaretinin artacağından endişe ediyor. Polis soruşturmaların sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini söyledi.