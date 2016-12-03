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Dünya

Zencani'nin idam cezası onandı

İran medyasında geçen hafta yer alan haberlerde Zencani hakkındaki kararın iptal edildiği iddia edilmişti

03 Aralık 2016 17:46

İran'da yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada idama mahkûm edilen iş adamı  Babek Zencani'nin idam cezası onandı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na konuşan Yargıtay Başkan Yardımcısı Gulam Rıza Ensari, Zencani hakkında verilen idam kararının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını belirtti.

Ensari, aynı davada yargılanan Zencani'nin ortakları hakkındaki idam kararlarının ise bozulduğunu söyledi.

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmak suçlamasıyla 30 Aralık 2013'te gözaltına alınan İranlı iş adamı Zencani ile iki ortağı Mehdi Şems ve Hamid Fellah Herevi, yargılandıkları davada suçlu bulunarak, Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişlerdi.

İran medyasında geçen hafta yer alan haberlerde Zencani hakkındaki kararın iptal edildiği iddia edilmişti.

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