Zencani'nin avukatı: Türkiye'deki ortakları mallarını yağmaladı!

İran’da yayımlanan reformcu İran gazetesi dünkü sayısında Hüsrev Mübeşşir imzasıyla yayımladığı haberinde Babek Zencani dosyasının Türkiye mahkemelerine ulaştığını yazdı. Babek Zencani’nin avukatı Resul Kuhpayezade ise geçen günlerde verdiği bir röportajda, Zencani’nin Türkiye’deki ortağı Kudret Tuncel’in Zencani’nin mallarını sahiplendiğini söyledi.

Haberdar.com’un aktardığı habere göre İran Milli Petrol Şirketi, Zencani’nin emanetçisi ve Onur Air’deki ortağı olarak nitelediği Kudret Tuncel hakkında şikâyette bulundu. İran Mili Petrol Şirketi’nin avukatı Gulamrıza Mehdevi, şirketin yabancı avukatlarının Türkiye mahkemelerindeki dosyaya müdahil olduğunu doğruladı.

İnterpol takipte

Babek Zencani’nin avukatı Resul Kuhpayezade ise geçen günlerde verdiği bir röportajda, Zencani’nin Türkiye’deki ortağı Kudret Tuncel’in Zencani’nin mallarını sahiplendiğini söyledi. Zencani’nin avukatı, dosyayı hükümet adına takip eden yabancı avukatların bu durumdan haberdar olduğunu hatırlatarak, “Durum İnterpol’e rapor edildi. Mesele bu yolla da takip edilecek” dedi.

Dosyada Cankurt Bagana’nın da adı geçiyor. Bagana, Onur Air’in düşüş döneminde hissedarıydı ve Tuncel’e yüzde 51 hisse satışını gerçekleştiren isimdi. Bu girişimden sonra Milli Petrol Şirketi iki hissedar (Tuncel ve Bagana) hakkında resmen şikâyette bulundu ve Türkiye’deki mahkemeye meselenin incelenmesi talebini iletti. Milli Petrol Şirketi’nin avukatı Gulamrıza Mehdevi, Zencani’nin Onur Air’deki hissesinin Bagana’ya satışı konusunda şöyle dedi: “Bagana, Onur Air’in hisselerini Zencani’ye satan kişi. Tuncel’in de emanetçi olduğunu ve satış izni bulunmadığını biliyordu. Öyleyse neden tekrar şirketin hisselerini satma girişiminde bulundu. Bu da gösteriyor ki Bagana da sahtecilik suçunu işledi.” Avukat Mehdevi, Zencani’nin Türkiye’deki şirketin mallarının satışı için kendilerine vekalet verdiğini belirterek, “Bahsi geçen mallar, Zencani’nin başta listesini verdiği ve bakanlığın hukuk ekibinin İran’a iadesi için çaba gösterdiği mallar” dedi. İran’ın, Türkiye’deki mal ve paraların ülkeye geri getirilmesi için kararlı olduğu ve bütün girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

Sarraf takas mı edilecek?

Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi ve yazarı Tolga Tanış dünkü köşe yazısında, ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık’ın kilit ismi Rıza Sarraf’ın hüküm giydikten sonra İran’daki ABD’li mahkûmlarla takas edileceğini belirtti. Tanış yazısında “Zarrab hüküm giydikten sonra İran’a karşı çok değerli bir takas unsuru olacak” diye belirterek Washington’ın başta 9 yıl önce İran’da kaybolan, CIA adına çalıştığı bilinen eski FBI ajanı Robert Levinson’u İran’dan çıkarmak istediğini de anımsattı. Sarraf’la ilgili iddianameyi hazırlayan Savcı Bharara’nın Sarraf’a hüküm giydirmek istediğini ve bunun için de harıl harıl bilgi topladığını söyleyen Tolga Tanış, “Türkiye’de hükümetin son üç yıldır izlediği politikalarla sıkıştırdığı kesimleri düşünecek olursanız, bilgi vermeye istekli kaynak bulmakta da zorlanmıyorlar. Savcılığın ofisiyle görüşen öyle kişiler var ki, bambaşka yerlerden insanlar” ifadelerini kullandı.