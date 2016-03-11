Zencani'nin avukatı: Halkbank, para transferini kabul etmedi, müvekkilim idama sürükleniyor

İdam cezasına çarptırılan iş adamı Babek Zencani'ye, devletten çaldığı paraları geri ödemesi halinde ceza indirimi vaat edilirken, geri ödeme için Halkbank'ta hesap açıldığı ancak Halkbank'ın para transfer işlemini kabul etmediği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 17-25 Aralık sürecinin odak isimlerinden Reza Zarrab'ın iş ortağı olduğu iddia edilen ve İran'ın yolsuzluktan idama mahkûm ettiği işadamı Babek Zencani’nin avukatları bu durumu, “Zencani’yi kasten idama sürükleme” komplosu olarak değerlendirdi.

Birinci belgeye göre, işlemi kabul etmeyen Halkbank’ın Dış Operasyonlar Departmanı’ndan Elif Ercan Sözeri, yazı göndererek, transfer için bankanın Avrupa temsilcisi Avusturya’daki Oberbank’a yönlendirmede bulunmuş.

İkinci belgeye göre Malezya’daki First Islamic Investment Bank, yönlendirilen bankayla irtibata geçerek, İran Merkez Bankası’nın Halkbank nezdindeki hesabına 1.967 milyar Avro’yu nasıl aktarabileceğini sormuş. Üçüncü belgeye göre, Oberbank, “Halk Bankası ile ilişkimiz olduğu doğru, ama biz bu hizmetlerimizi sadece kendi müşterilerimiz için veriyoruz” yanıtını göndermiş. Tasnim’e konuşan avukatları, “Bazı ellerin bilerek Zencani’yi idama sürüklemek istediğini” iddia etti.