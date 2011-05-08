-ZEMZEM KİRLENMEDİ CİDDE (A.A) - 08.05.2011 - Suudi Arabistan yetkilileri, zemzem suyunun kirlendiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Suudi Arabistan Jeolojik Araştırma Kurumu Başkanı Zuheyr Navab, kurumunun günde üç defa zemzem kuyusundan alınan suyu tahlil ettiğini, bugüne kadar hiçbir kirlenmeye rastlanmadığını bildirdi. Yurt dışına götürülen zemzem suyundan da sorumlu olduklarını belirten Navab, suyun modern tesislerde sterilizasyon işleminden sonra şişelendiğini ifade etti. Zemzem suyunun marketlerde satıldığı İngiltere'de, zemzem suyunun çeşitli hastalıklara yol açabilecek şekilde kirlendiği yolundaki haberler üzerine Suudi yetkililerden bu açıklama geldi. Meteoroloji ve Çevre Dairesi Başkanlığından Fahd Türkistani de haberlerde sözü edilen suyun kaçak yollardan ve sterilize edilmeden yurt dışına çıkarılan su olabileceğini ifade etti. Arap News gazetesinin haberinde, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğinin de suyun sürekli tahlil edildiğine ve temiz olduğuna ilişkin açıklama yaptığı hatırlatıldı. Suudi yetkililer, zemzem suyunun yurt dışına ihraç edilmediğine işaret etti.