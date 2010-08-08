T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan, 'Kendimi iktidarda nasıl tutabilirim?' arayışı içine girdi. Bu arayışlar Sayın Başbakan'a yarar sağlamaz. Zemin kayıyor. Sayın Başbakan gidecek" dedi.



Kılıçdaroğlu, Sivas ziyaretinde konakladığı Sivas Büyük Otel’deki kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Bir gazetecinin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tablo, Türkiye’nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Eğer Türkiye iyi yönetilmiş olsaydı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde karşılaşmadığımız boyutta bir krizle karşılaşmış olmazdık. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi olağan gibi gösteriyor ise de Sayın Başbakan belli konularda sessizliğini koruyorsa da ortadaki gerçek tablo krizin derinleştiği yönünde. Umuyoruz taraflar, krizi aşmak için çaba gösterirler ve bu kriz kısa sürede sona ermiş olsun."

Kılıçdaroğlu, "Siyasi üslup sertleşiyor. Siz bu yönde ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken de kendi üslubunun çok sert olmadığını dile getirdi.

CHP lideri, "Eğer, Sayın Başbakan’ın ismi geçiyorsa benim söylemlerimde, onun söylemlerini kullanıyorum zaten. Kaynağı da Anadolu Ajansı. Farklı bir yerden bilgi alarak konuşmuyorum. Ama Sayın Başbakan öfkeyi, hitabet sanatı olarak gören bir kişi" diye konuştu.

"Başbakan Erdoğan’ın, kutuplaşmanın AK Parti’nin oylarını artıracağını sandığını ve bu yönde hareket ettiğini" ileri süren Kılıçdaroğlu, buradan yola çıkarak gittikçe sert söylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Bu söylemler benim için çok önemli değil. İstediği kadar konuşabilir. Bazı cümleleri ya da konuları ciddiye bile almıyorum. Ama ben beklerdim ki bir ülkenin başbakanı ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgilenebilsin. Ama Sayın Başbakan kendisini ve birlikte birçok yolsuzluk olayına bulaşmış milletvekillerini kurtarma çabasında" diye konuştu.

"Dokunulmazlıkların arkasına sığınan bir başbakanın halka güven veremeyeceğini" savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka güven vermeyen bir iktidar var. Bugün orduyla aralarında yaşanan kriz, aslında halkın gündemini halkın elinden çalmak demektir. Nasıl olsa siz, 3 gün ve 5 gün sonra zaten uzlaşacaksınız, zaten bir araya geleceksiniz. Ama niye kriz yaratıyorsunuz? ’Bizim imzamızın çok hafif olmadığını gösterdik’ diye bir açıklamaları var. Yani Başbakan’ın imzası olmadan bunlar gerçekleşmezmiş gibi bir açıklaması var. Zaten öyle. Yasa öyle zaten. O yasanın gereğine herkes uyacak. Kararname, yönetmelik nasıl çıkarılır? Kanun tasarısı parlamentoya nasıl sevk edilir? Bunların hepsinin kuralları var. O kurallara Sayın Başbakan da uyacak. Ama imzayı geciktirerek, belli pazarlıklar yaparak ya da pazarlıklar yapılıyormuş gibi gösterilerek, krizi Türkiye’nin gündeminde günlerce tutarak... Bunların hiçbirisi doğru değil."

Arınç'a suikast yapılacağı iddiaları

Kılıçdaroğlu, bir süre önce Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapılacağı iddialarıyla ülkenin meşgul edildiğini, kozmik odaya kadar girildiğini ifade ederek, "Halkın gündemini meşgul eden bu olayın herhangi bir sonuca varmamasını" eleştirdi.

CHP lideri, "AKP kriz yaratıyor. O krizin arkasına geniş kitleleri sürüklüyor. Kendi medyasıyla hep beraber bunu yapıyor. Ondan sonra geriye dönüyor. O krizden besleniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi krizden beslenen bir parti. Zaten Türkiye’nin karşılaştığı sorun da bu" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın, Baykal hakkındaki sözleri:

Başbakan Erdoğan’ın, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunduğu hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan, partimizin iç işlerine müdahale ederek ’Acaba içlerinde bir çatışma ortamı yaratabilir miyim? Ülkede kriz yaratıyorum acaba CHP’de de bir kriz yaratabilir miyim’ gibi ucuz bir politikanın içine girmiş durumda. Aslında bir başbakana yakışacak bir şey değil. Ama Başbakan gerçekten o kadar küçük işleri kendisine görev ediniyor ki ülkenin sorunlarını unutuyor" diye konuştu.

CHP’nin, kurultayın ardından bir yenilenme sürecine girdiğini ve toplumun tüm kesimlerinin partiye yönelik ilgisinin arttığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan hazmedemiyor. Kurultayla beraber temiz siyaset, düzgün siyaset, halka hesap veren siyaset egemen olmaya başladı. Bunların üçü sayın Başbakan’da yok. Sayın Başbakan’da olmadığı içindir ki Sayın Başbakan, ’Kayan zemini acaba yerinde nasıl tutabilirim? Kendimi iktidarda nasıl tutabilirim?’ arayışı içine girdi. Bu arayışlar Sayın Başbakan’a yarar sağlamaz. Zemin kayıyor. Sayın Başbakan gidecek."

Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel seçimlerdeki hedefinin sorulması üzerine de "En az yüzde 40’lık bir hedefi bekliyoruz. Tek başına iktidar olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak tek parti CHP’dir" dedi.