Zelenskiy: AB'ye aday ülke statümüz yakında kabul edilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsünün Haziran ayında kabul edileceğine inandığını söyledi. Zelenskiy dün akşam yaptığı açıklamada "Bugün Avrupa Birliği yolumuzda bir adım daha attık, önemli ve biçimsel olmayan bir adım" dedi. AB'ye üyelik başvurusu yapan her ülkenin yanıtlaması gereken soru formunun ikinci kısmını da ilettiklerini söyleyen Zelenskiy "Bu normalde aylar sürer ama biz bunu haftalar içinde hallettik" diye konuştu.

Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyonu konusunu konuştuklarını aktardı. Her iki AB liderinin de soru formunun hızlıca doldurulmasından etkilendiğini söyleyen Zelenskiy "Hızlı olmamızın AB Komisyonu'nu da hızlı harekete etme konusunda teşvik edeceğini (Ursula von der Leyen'dan) duymak beni memnun etti" dedi. Zelenskiy AB'den pozitif bir yanıt alacaklarına ve Ukrayna'nın adaylığının Haziran ayında kabul edileceğine inandığını söyledi.

Biden Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu'nu imzaladı

Ukrayna Batı ülkelerinden ağır silah talebinde bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerine silah ve askeri teçhizat yardımlarını kolaylaştıran "Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu'nu" imzaladı. ABD Kongresi'nde hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'nin geniş desteğiyle kabul edilen kanun, Biden'a 2023 yılına kadar Ukrayna hükümetiyle silah yardımı anlaşmaları konusunda daha fazla yetki tanıyor. Yeni kanun sayesinde bazı formaliteler devre dışı bırakılıyor ve silah yardımında süreç hızlandırılmış oluyor.

Beyaz Saray Oval Ofis'te imza öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Biden "Ukrayna hükümetini ve halkını, onların Putin'in vahşi savaşı karşısında topraklarını ve demokrasilerini savunmak amacıyla verdikleri mücadeleyi doğrudan destek için önemli bir araç sağlayan bir kanunu imzalıyorum" dedi. Biden "Mücadelenin bedeli az değil ancak saldırganlık karşısında pes etmek daha da masraflı" diye konuştu.

ABD Kongresi benzer bir ödünç verme ve kiralama kanununu 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında kabul etmişti. ABD o dönem kanuna dayanarak Nazi Almanyası'na karşı savaşan İngiltere, Fransa, SSCB gibi müttefik ülkelere hızlıca savaş malzemesi desteğinde bulunmuştu.

Rusya karşısında ABD'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar yaptığı ya da yapmayı taahhüt ettiği silah ve askeri teçhizat yardımının hacmi 3 milyar 800 milyon doları buluyor. Biden ABD Kongresi'nden 20 milyarı askeri yardımlar için kullanılmak üzere 33 milyar dolarlık yardımın daha kabul edilmesini talep etti.

DW, dpa, AFP / EC, BÖ