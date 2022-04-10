Zelenski: Ülkenin doğusunda sert bir savaşa hazırız

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın 45’inci gününde Rus ordularının Ukrayna’nın doğusuna yöneldiği tespit ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusunda Rus güçleriyle “sert bir savaşa” hazır olduklaırnı söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’nın doğusunda yeniden konumlanan Rus güçlerine değinerek “Bu zor bir savaş olacak ancak bu mücadeleye ve zaferimize inanıyoruz. Bu savaşı sonlandırmak için aynı anda savaşmaya ve diplomatik yollar aramaya hazırız” dedi.

Ukrayna’nın Baş Müzakerecisi Mikhaylo Podolyak, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin doğusunda Ruslar yenilmeden görüşmeyeceğini söyledi.

Podolyak, “Yüksek bir bedel ödüyoruz ancak Rusya emperyal illüzyonlarından kurtulmalıdır” dedi.

Rus güçleri Ukrayna'nın doğusunda konumlanırken yetkililer buradaki vatandaşlara kaçmaları uyarısında bulunmuştu.