Zelenski: Ukraynalıların direncini gören Putin'in yakında savaşı bitirmek için müzakere edeceğine inanıyorum

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalıların direnci karşısında “yakında savaşı sonlandırmak için müzakere edeceğine” inandığını söyledi.
Vice News’a konuşan Ukrayna lideri Zelenski, Putin’in savaşı sonlandırması konusunda “Bence yapacak. Bence, bizim güçlü olduğumuzu görüyor. Biraz zamana ihtiyacımız var” dedi.
Zelenski, Putin’e vereceği mesajın “Savaşı durdur, konuşmaya başla” olacağını söyledi.,
Putin’e güvenmediğini de belirten Zelenski, “Ben sadece aileme güveniyorum” dedi.