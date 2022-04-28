Zelenski: Ukrayna savaş başladığından bu yana 600 milyar dolarlık kayıp yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna’nın 600 milyar dolar kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaş sürerken yerel ve bölgesel yetkililerle toplantı yaptı.

Ön incelemeler sonucu Ukrayna’nın savaştan kaybının 600 milyar dolara ulaştığını söyleyen Zelenski, “32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500’den fazla eğitim tesisi ve 350’den fazla sağlık tesisi yok edildi ya da tahrip edildi” dedi.

Zelenski, ekonomik zararı anlatırken 2 bin 500 kilometreden uzun yolların ve neredeyse 300 köprünün zarar gördüğünü söyledi.

Zelenski şöyle devam etti: “Bu yalnızca istatistik değil. Burası Mariupol, burası Volnovakha, burası Okhtyrka, burası Chernihiv ve daha birçok şehrimiz, köyümüz” dedi.

Zelenski, 11.5 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.