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Dünya

Zelenski, Ukrayna'nın AB'ye katılması için resmi başvuruyu imzaladı

Zelenski, Rusya işgali karşısında Avrupa Birliği’nden özel prosedür yoluyla Ukrayna’ya derhal üyelik talebinde bulunmuştu

28 Şubat 2022 20:09

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olması için resmi başvuruyu imzaladı.

Zelenski, Rusya işgali karşısında Avrupa Birliği’nden özel prosedür yoluyla Ukrayna’ya derhal üyelik talebinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerenin gerçekleşeceğini söylemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada "Ukrayna bizden biri ve onları Avrupa Birliği’nde istiyoruz" demişti. 

 

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