Zelenski: Savaşın doğu cephesinde her gün 100 Ukraynalı ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaşın doğu cephesinde her gün 50 ila 100 Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaş 3’üncü ayına girerken en ağır çatışmaların Luhansk bölgesinde iki şehirde sürdüğünü söyledi.

Luhansk Valisi Sergiy Gaidai, katıldığı televizyon yayınında Rus güçlerinin şehirlere dört farklı koldan saldırmaya çalıştığını ancak şehre girmekte başarılı olamadığını söyledi.

Ukrayna’nın bu yıl gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu’nda ana gündem maddelerinden biri olacağı belirtildi. c