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Dünya

Zelenski: Rusya'yla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduk

"Rusya, saldırıyı meşru göstermek için soykırım kavramını manipüle ettiği için sorumlu tutulmalıdır"

27 Şubat 2022 14:10

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduklarını söyledi.

Zelenski, Twitter’dan yaptığı açıklamada Rusya’ya karşı Birleşmiş Milletler’in başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurduklarını söyledi.

Zelenski “Rusya, saldırıyı meşru göstermek için soykırım kavramını manipüle ettiği için sorumlu tutulmalıdır. Rusya’nın askeri eylemlerini durdurması için acil bir karar talep ediyoruz ve yargılamanın gelecek hafta başlamasını bekliyoruz” dedi.

Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’da sivil altyapıları, yerleşim bölgelerini bombalamasının “soykırım izleri taşıdığını” söylemişti.

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