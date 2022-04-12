Zelenski: Rusya, Ukrayna'da kimyasal silahlar kullanabilir; Moskova yaptırımlarla caydırılmalı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silahlar kullanabileceğini belirtti. Ukrayna lideri, Batı'ya "Öyle bir yaptırım uygulanmalı ki Moskova bir daha bu konuyu açamasın bile" dedi.

Ukrayna, pazartesi günü kuşatma altındaki Mariupol'de insansız hava silahlarıyla kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia etti.

"Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz" diyen Zelenski, "Dünya liderlerine hatırlatmak isterim ki Rus ordusu tarafından kimyasal silah kullanma ihtimali çoktan müzakere edildi. Ta o zaman Rusya ordusuna çok daha sert tepki gösterilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Öyle bir paket üzerine konuşmanın zamanı geldi ki Rusya'dan bir daha kitle imha silahları hakkında tek bir kelime bile duymayalım" çağrısında bulundu.

Rusya'ya muhakkak petrol ambargosu uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, petrol ambargosu içermeyen bir yaptırım paketinin Rusya tarafından ciddiye alınmayacağını söyledi.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby, Mariupol'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını söyledi.

"Bunun şu anda doğruluğunu teyit edemiyoruz ve durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz" diyen Kirby, iddiaların doğru çıkmasının çok endişe verici olacağını dile getirdi.