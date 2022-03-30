Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki askeri varlığını azaltacağından şüpheli: Halkımız saf değildir

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri varlığını azaltacağına dair açıklamalarına şüpheci yaklaşarak, "Ukraynalılar saf insanlar değillerdir" dedi ve ordunun savunma faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Zelenski çarşamba gününün ilk saatlerinde yayınladığı video açıklamasında, "Ukraynalılar bu işgalin geride kalan 34 gününde ve Donbas'ta 8 yıldır süren savaşta sadece somut bir sonuca güvenilebileceğini öğrendi" dedi.

Ukrayna lideri İstanbul'daki barış görüşmelerinde "pozitif sinyaller olsa da bunların Rus bombalarının sesini bastırmadığını" ifade etti ve Rus ordusunun hala Ukrayna topraklarında bulunduğuna; şehirlere saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Dolmabahçe'de yapılan müzakerelerin ardından diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktivitelerini "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıkladı.