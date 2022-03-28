Zelenski, Rus muhalif gazeteciler ile röportaj yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’da yayın yapan muhalif medya kuruluşlarının temsilcileri ile çevrimiçi röportaj yaptı. Meduza Genel Yayın Yönetmeni İvan Kolpakov, Dozhd TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitry Muratov’un gazetesi olan Novaya Gazetesi yazarı Mikhail Zygar ve Rus muhalif gazeteci Vladimir Slovyov’un sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dzyadko, Rusya’nın Mariupol kentini neredeyse yok ettiğini hatırlatarak, şuan kentin kontrolünün kimde olduğuna dair yönelttiği soruya Zelenski, “Ortada bilgi kirliliği var. Buna kimin sebep olduğu açık. Mariupol kentine tüm giriş ve çıkışlar kapalı. Liman mayınlı. İnsani bir felaket olduğu açık. Oraya ilaç, gıda ve su götürmek imkansız. Rus birlikleri insani konvoylara ateş açıyor. Elimizdeki verilere göre 2 binden fazla çocuk öldü. Tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Mariupol’ün içinde askerlerimiz var. Rus birlikleri oraya gittiler. Ancak çağrılara karşılık vermeyen adamlarımız var” dedi.

"Cesetleri kentten çıkarmak mümkün değil"

Zygar’ın, kentte kaç Rus askerinin öldüğü sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Ölen askerler, yaralılar ve tutsaklarla ilgili belgeler oluşturuldu. Listeler Rus tarafına verildi. Ancak cesetleri kentten çıkarmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"Rus sporcularla ilgili boykot kararı doğru bir karardır"

Zygar’ın, Rus sporcu, sanatçı ve müzisyenlerinin boykot edilmesi ve uluslararası organizasyonlardan uzaklaştırılma kararlarını destekleyip desteklemediği sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Örneğin bu boykotlara karşı çıkan Ukraynalı film yönetmeni Sergey Loznitsa’nın da Ukrayna Film Akademisi’nden uzaklaştırılmasına da karşıyım. Çok fazla bilgim yok, onun neden kovulduğunu bilmiyorum. Sanırım bir hata yapmış olabilirler. Ama Rus sporcularla ilgili boykot kararı doğru bir karardır. Siyasetle ilgili olmayanlar için bile. Bizim yaşadığımız acıyı hissedemezsiniz ama en azından bilirsiniz. Bu nedenle boykot tam olarak orada insanlar öldüğünde en azından kendinizi rahatsız hissetmeniz gerektiğini anlamak içindir” ifadelerini kullandı.

"Asker varken referandum yapılmaz"

Rusya’nın, Ukrayna için sunduğu 6 maddelik teklif ile ilgili daha önce referanduma gidebileceklerini söyleyen Zelenski’ye, Rus gazeteci Zygar ülkeden ayrılan mültecilerin referanduma katılıp katılmayacağı ile ilgili soru yöneltti. Zelenski, “Yurtdışında sandıklarımız var. Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu sandıklar kullanılıyor. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak ayrılan Ukraynalıların yüzde 90’ı Rus askerlerinin çekildikleri gün dönmek istiyor. Zaten erkeklerin hiçbiri bir yere gitmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar gitti. Bu nedenle Başkan Putin ile bir anlaşma yapmalıyız. Askerlerimiz ortadaysa garantörler hiçbir şeyi imzalamaz. Johnson, Biden, Erdoğan, Duda? Asker olursa kim oturup konuşacak? Bu nedenle kanuni değişiklik yapılmasına gerek yok. Rus tarafı önce kanunu değiştirin sonra tankları çekelim diyor. Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor. Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar” dedi.