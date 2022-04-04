Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği şehirleri ziyaret etti: Yeniden hayata döndürmek için elimizden geleni yapacağız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği Kiev yakınlarındaki şehirleri ziyaret etti. Zelenski, “En mümkün zamanda bu şehirleri yeniden hayata döndürmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev çevresindeki şehirlerde Rus güçlerinin çekilmesi sonrası durumu görmek üzere gitti. Buça, Irpin, Stoyanka’yı ziyaret ettiklerini söyleyen Zelenski, “En mümkün zamanda bu şehirleri yeniden hayata döndürmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ukrayna’nın Buça şehrinde Rus güçlerinin çekilmesi sonrası sivillerin öldürüldüğü, toplu mezarlar olduğu ve bazı cesetlerin hâlâ sokakta olduğu görülmüştü. Görgü tanıkları, sokakta elleri bağlı cesetler görüldüğünü aktardı.

Ukrayna lideri Zelenski, Buça’da yaşananları “soykırım” olarak nitelerken Batı ülkeleri de savaş suçları tespit edildiğini söyledi. Avrupa Birliği liderleri Rusya’ya yaptırımların artırılması gerektiğini belirtirken Rusya, Buça’da sivillerin öldürüldüğünü yalanlayarak, “yalan haber üretildiğini” iddia etti.