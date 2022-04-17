Zelenski: Rus güçleri Mariupol'de kalan askerlerimizi öldürürse müzakereler sona erer

Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’de kalan Ukraynalı askerler öldürülürse barış görüşmelerinin süremeyeceğini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus askerleri şehrin çoğunluğunda kontrolü sağladıklarını açıkladı. Mariupol’de az sayıda Ukrayna askeri kaldığı belirtildi. Mariupol’ün tamamında Rus askerleri kontrolü ele geçirirse Ukrayna’nın düşen en büyük şehri olacak.

Ukrayna lideri Zelenski bir video mesaj paylaşarak şunları söyledi: “Mariupol’deki durum olabilecek en ağır halinde devam ediyor. İnsanlık dışı. Rusya bilinçli bir şekilde oradaki herkesi yok etmeye çalışıyor. Askerlerimizin öldürülmesi müzakerelerin sonu anlamına gelecektir”

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhaylo Fedorov, Mariupol’ün “insani felaketin eşliğinde” olduğunu söyledi. Fedorov, Rusya’nın Mariupol’de savaş suçları işlediğini söylemek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gideceklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 24 Şubat'tan bu yana sürüyor.