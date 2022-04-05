Zelenski: Putin'le bir görüşme olmaması muhtemel

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’le bir görüşme olmamasının muhtemel olduğun söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Zelenski, Rusya lideri Putin’le görüşmeme olasılıkları olduğunu söyledi.

Rusya’ya savaşın sonlanmasına ilişkin bir müzakere olup olmayacağının müzakere görüşmelerinin ne kadar güçlü olacağına bağlı olduğunu söyleyen Zelenski, sivillerin öldürüldüğü görüntülerin ardından savaş suçlularının arandığını söyledi.

Zelenski dün, Kiev çevresinde Rus güçlerinin çekildiği şehirleri ziyaret etmişti. Rus güçlerinin çekildiği şehirlerde toplu mezarlar, sokaklarda cesetler görülmüştü.