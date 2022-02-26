Zelenski, 'orduya silah bırakma emri verdiği' iddialarını Kiev sokaklarında çektiği video ile yalanladı: Devletimizi savunacağız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, orduya silahlarını bırakmaları emri verdiği iddialarını yalanlayarak, ''Devletimizi savunacağız'' dediği bir video yayınladı.

Gece boyunca çatışma ve patlamaların yaşandığı başkent Kiev'in sokaklarında bir video çeken Zelenski, ''İnternette ordumuza silah bırakmalarını söylediğime ve tahliye edileceğime dair birçok yalan haber var'' dedi.

Videoyu Twitter'da ''Sahtelere inanmayın'' başlığıyla paylaşan Zelenski, ''Ben buradayım, silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimizi koruyacağız'' ifadelerini kullandı.

Associated Press'e konuşan bir kaynak, ABD'nin Zelenski'ye kendisini tahliye edebileceğini söylediğini, ancak Ukrayna liderinin bu teklifi reddettiğini aktarmıştı.