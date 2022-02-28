Zelenski: Müzakerelerde temel mesele derhal ateşkes ve Rus askerlerin Ukrayna'dan çekilmesidir

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ve Ukraynalı heyetler Belarus’ta müzakerelere hazırlanırken yaptığı açıklamada “Müzakerelerde temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna’dan çekilmesidir” dedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde video mesaj göndererek açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Avrupa Birliği'nden Ukrayna için özel prosedür kapsamında "derhal üyelik" talebinde bulundu. Zelenski, “Hedefimiz bütün Avrupalılarla birlikte olmak ve en önemlisi eşit olmak. Eminim bu adildir. Eminim ki bunu hak ediyoruz” dedi.

Zelenski, Belarus'ta başlamak üzere olan müzakereler için "Temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna’dan çekilmesidir” dedi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgalinin dört gününde 16 çocuğun öldürüldüğünü, 45 çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü söyleyen Zelenski, askeri tecrübesi olan ve Rus güçlerine karşı savaşacak mahkumların serbest bırakılacağını söyledi.

Rus askerlerini silahlarını bırakmaya çağıran Zelenski "Hayatlarınızı kurtarın ve Ukrayna'dan gidin" dedi.