Zelenski, Japonya parlamentosuna konuştu: BM ve BMGK bu krizde başarısız oldu; reformlara ihtiyaç var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Japonya parlamentosuna konuştu. Zelenski, Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’daki savaşla ilgili başarısız olduğunu, reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Video bağlantı yoluyla Japonya parlamentosuna bağlanan Ukrayna lideri Zelenski, “Ne BM ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işlemedi. Reformlara ihtiyaç var” dedi.

“Küresel güvenliği sağlayacak önleyici bir araca ihtiyacımız var” diye Zelenski, “Varolan uluslararası organizasyonlar bu amaca hizmet etmiyor” diye devam etti.

Japonya, Batı ülkelerine katılarak Rus finansal kurumlarına ve yetkililerine yaptırım uygulamıştı.

Zelenski, “Asya’da Rusya’ya baskı uygulamaya başlayan ilk devlet” olduğu için Japonya’ya teşekkür etti.

Zelenski, “Sizden yaptırım uygulamaya devam etmenizi istiyorum. Rusya’nın barış istemesini sağlamak için çaba harcayalım. Ukrayna’ya işgali durdurmak için ticaret ambargoları uygulanmalıdır” dedi.

Ukrayna lideri, konuşmasında 2011 Fukuşima nükleer felaketini hatırlatarak Ukrayna’nın Rusya saldırılarıyla nükleer tesislerde tehlike altında olduğunu söyledi.