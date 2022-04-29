Zelenski, Guterres'le görüşmesi sonrası Kiev'in vurulması üzerine konuştu: Rusya, BM'yi aşağılamaya çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti sırasında Kiev’e yönelik saldırısını kınadığı konuşmasında, Rusya’nın BM’yi aşağılamaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin Kiev’e yönelik dün akşam gerçekleşen saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırının BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinden hemen sonra gerçekleştiğini söyledi.

Zelenski, Rusya’nın “BM’yi ve kurumun temsil ettiği her şeyi aşağılamaya çalıştığını” söyledi.

Zelenski, Rusya’nın son saldırısına uygun bir yanıt verileceğini belirterek “Savaşın bittiğini düşünemeyiz. Savaşmaya devam etmeliyiz. İşgalcileri ülkeden çıkarmalıyız” dedi.