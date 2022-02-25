Zelenski'den Putin'e çağrı: İnsanların ölümünü önlemek için müzakere masasına oturalım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakere masasına oturmayı teklif etti

Telegram kanalından bir video mesaj paylaşan Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı'na bir kez daha seslenmek istiyorum. İnsanların ölümünü önlemek için müzakere masasına oturalım" dedi.

Zelenski, açıklamalarında Batı'nın Rusya saldırıları karşısında Ukrayna'ya yardım etmek konusunda "yavaş" kaldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamalarda, Moskova'nın Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması koşuluyla müzakereye hazır olduğunu söylemişti.