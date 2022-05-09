Zelenski'den 9 Mayıs paylaşımı: Çok yakında Ukrayna'nın iki Zafer Günü olacak; bazılarının hiç olmayacak

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Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü, Moskova’da geçit töreniyle kutlanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bir mesaj paylaştı. Zelenski, “O zaman da kazandık, şimdi de kazanacağız” dedi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürerken Telegram kanalından yaptığı 9 Mayıs açıklamasında şunları söyledi:

“Çocuklarımızın özgürlüğü için savaşıyoruz ve kazanacağız. Atalarımızın 8 milyondan fazla Ukraynalının öldüğü 2. Dünya Savaşı’nda neler yaptığını asla unutmayacağız. Çok yakında Ukrayna’da iki zafer günü olacak ve bazılarının hiç olmayacak”

“O zaman kazandık, şimdi de kazanacağız” diyen Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in ana caddesi Khreschatyk’te “Ukrayna’nın Zaferi” günü kutlanacağını söyledi. Zelenski, açıklamasını “Nazizme karşı zafer günü kutlu olsun” diyerek bitirdi.

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