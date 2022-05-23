Zelenski, Davos Zirvesi'ne bağlandı: Rusya'ya maksimum yaptırım çağrısını yineledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu’na bağlanarak açıklamalarda bulundu. Zelenski Rusya’ya yönelik “maksimum yaptırımlar” çağrısında bulunarak tam petrol ambargosu gibi taleplerini yineledi.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından bu hafta yeniden başladı.

Davos Zirvesi’nin birinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de video konferans yöntemiyle bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Zelenski, bu yıl Davos Zirvesi’nin temasının “tarihte dönüm noktası” olduğunu hatırlatarak, dünyayı “kaba kuvvetin yönetip yönetmeyeceğinin belirleneceği dönüm noktasında” olduğunu söyledi.

Ukrayna işgali süren Rusya’ya yönelik “maksimum yaptırımlar” çağrısını yineleyen Zelenski, şu alanlarda yaptırım konusunda ısrarını sürdürdü:

Tam petrol ambargosu

Tüm Rus bankalarının küresel sistemlerden çıkartılması

Rus bilişim sektörünün terk edilmesi

Rusya’yla ticaret yapılmaması.

Davos Zirvesi’nde bu yıl, küresel gıda krizi ve pandamı etkilerinin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş da geniş bir yer tutacak.