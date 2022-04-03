Zelenski davet etmişti; Papa, Kiev'e gidebilir

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'ya gidebileceğini söyledi.

Roma’dan Malta’ya giden Papa Francesco uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen, “Ukraynalı siyasetçilerin ve din adamlarının davetini kabul edecek misiniz” sorusuna, “Evet bu görüşülüyor, masada” yanıtı verdi.

Öte yandan Papa Francesco ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirdi. Papa, “Putin’in ulusal çıkarları için gerilim yarattığını” söyledi.

Papa Francesco, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko ve din adamları tarafından ülkeye davet edilmişti.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren Papa Francis, 25 Mart’ta düzenlenen küresel barış etkinliğinde doğrudan Rusya’yı eleştirmiş daha önceki açıklamalarında ise Rusya’yı ya da Putin’in adını telaffuz etmemişti.