Zelenski, Danimarka parlamentosuna konuştu; Rus petrolünü bırakmaya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Danimarka parlamentosuna konuştu. Zelenski, yaptığı açıklamalarda Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

CPH Post sitesinin haberine göre, Zelenski konuşmasında, Danimarkalılara destekleri için teşekkür etti ve Ukrayna için bir mum yakmalarını istedi.

Christiansborg Sarayı'nda konuşan Zelenski, "Danimarkalı aileleri, Rus işgalinde kaybedilen Ukraynalıların hayatlarının anısına bugün bir mum yakmaya çağırıyorum. Barış ve özgürlüğümüz için hayatlarını feda edenlerin hatırasına." dedi.

Zelenski, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve meslektaşlarını Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çağırdı.

Danimarkalı şirketlerin Rusya'dan çekilmesini takdir eden Zelenski, Danimarka'yı Rus petrolünü bırakmaya çağırdığını söyledi.

Zelenski ayrıca, Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde Mıkolayiv gibi yıkılan şehirlerin yeniden inşası için Danimarka'dan yardım istedi.

Salondakiler, Zelenski'nin konuşmasını ayakta alkışladı.