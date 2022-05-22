Zelenski çifti Rusya'nın başlattığı savaşın başından bu yana ilk kez bir araya geldi

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaşın başında çocuklarıyla birlikte bir güvenli eve götürülen eşi Olena Zelenski ile neredeyse üç ay sonra bir araya geldi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Ukrayna lideri Zelenski ve eşi Olena Zelenski, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana ilk kez birlikte söyleşi verdi.

Olena Zelenski, dokuz ve 17 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte savaş başladığında ülkenin ismi verilmeyen bir yerinde güvenli eve götürülmüştü.

Rusya’nın başlattığı savaşa karşı direnişiyle eşinin dünyaya ilham olmasına şaşırmadığını söyleyen Zelenski “Kimse eşimi benden alamaz, savaş bile” dedi.

Kendisi senaryo yazarı olan Olena Zelenski, eşinin her konuşmasını beğenmediğini söyleyerek “Ben çok fazla yazım tekniği kullanıyor bazense çok az” dedi.

Ukrayna lideri Zelenski, katıldıkları söyleşide “Bu savaşı başlatan biz değildik ancak sonlandıran biz olacağız” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş üç aya yaklaşırken Mariupol kentindeki Azovstal çelik imalat tesisinde sığınan bazı Ukraynalı askerlerin testi olduğu haberi geldi. Öte yandan son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri Harkov dışından geri itildiği görüldü.