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Dünya

Zelenski, "Birlik Günü" için konuştu: Ukraynalılar barış içinde yaşama arzusuyla bir araya geldi

". Kimse evimizi bizim sevdiğimiz gibi sevmeyecek"

16 Şubat 2022 13:16

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna televizyonundan yayınlanan açıklamasında “Ukraynalılar barış içinde yaşama arzusuyla bir araya geldi” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, geçen hafta sonu Rusya’nın Ukrayna’yı bugün (16 Şubat 2021) işgal edeceğine ilişkin ABD istihbaratı raporları karşısında, bugünü Ukrayna’da “birlik günü” ilan eden Zelenski, Ukraynalılara seslendi.

Interfax haber ajansının aktardığına göre Zelenski, şunları söyledi:

“Bütün bunlara hakkımız var çünkü evimizdeyiz, Ukrayna’dayız. Kimse evimizi bizim sevdiğimiz gibi sevmeyecek. Yalnızca birlikte olursak evimizi koruyabiliriz. Mutlu birlik günleri, sarı ve mavi!”

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