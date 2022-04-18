Zelenski bir kez daha Batı ülkelerine seslendi: Silah tedariğindeki her gecikme Rusların Ukraynalıların canını almasına izin vermektir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı ülkelerine bir kez daha silah desteği çağrısında bulundu. Zelenski, yaşanan her gecikmenin “Rusların Ukraynalıların canını almak için izin vermek anlamına geldiğini” söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenski gece paylaştığı video mesajında, Batı ülkelerinden silah desteği çağrısını yineledi.

Zelenski şunları söyledi:

“Savunmamızı sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Ortaklarla sürekli iletişimdeyiz. Bize ellerinden gelenle yardım edenlere minnettarız ancak silahları ve mühimmatı olan ve tedariğini erteleyenler bu savaşın kaderinin onların elinde olduğunu bilmeli.

Savaşın 53’üncü günü sona erdi ve 53 gündür silah taleplerimizin bazı noktalarında yanıt bekliyoruz. Bazı yanıtlar, teslimin yalnızca mayıs ayında başlayabileceği şekilde formüle edildi. Doğrudan bu durumlara sesleniyorum: Silah tedariğindeki her gecikme, her siyasi gecikme Rusların Ukraynalıların canını almasına izin vermektir. Rusya bu durumu böyle yorumluyor”