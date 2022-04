Zelenski, Batı'nın Rusya'ya yaptırım tehdidini eleştirdi: İşgalden sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım konusunda harekete geçmemesini eleştirdi. Zelenski "Ülkemizin bazı bölgeleri işgal edildikten sonra yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

The New York Times'da yer alan habere göre, Ukrayna'nın doğusunda kriz giderek tırmanırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gerilimin gölgesinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını söyleyen Batı ülkelerine çağrıda bulunan Zelenski "Neyi bekliyorsunuz? Ekonomi çöktükten ve ülkemizin bazı bölgeleri işgal edildikten sonra yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok" dedi.

Rusya'ya karşı oluşan birlikten minnettar olduğunu ancak etkililiğine ilişkin endişeli olduğunu belirten Zelenski, Avrupa'nın güvenlik mimarisini "kırılgan" olarak niteledi.

Zelenski, krizin önlenmesi için Rusya'yla Ukrayna'nın dahil olmadığı herhangi bir anlaşmayı istemediklerini belirterek "Bütün partnerlerimizin ve dostlarımızın bizim arkamızdan bir anlaşmaya varmaması önemli. Panik olmuyoruz. Herhangi bir provokasyona yanıt vermediğimiz konusunda oldukça tutarlıyız" dedi.

"Panik olmuyoruz"

Zelenski, özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı, Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğine ilişkin açıklamaların yatırımcıları korkuttuğu, ulusal para birimini kötü etkilediği ve toplumu terörize ettiğini söyledi. Zelenski, "Her gün, 'Savaş yarın olacak' diyemeyiz" dedi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya asla dahil edilmeyeceğine ilişkin yazılı garanti talebine de değindi. Ukrayna Devlet Başkanı, üyelik isteğinden geri adım atmayacaklarını söyleyerek "Bize kapıların açık olduğu söyledi. Ancak şu ana kadar yabancılar kabul edilmedi. Eğer tüm NATO üyeleri bizi örmek istemiyorsa, bu konuda dürüst olunsun. Açık kapılar iyidir ancak bizim açık yanıtlara ihtiyacımız var" dedi.

Zelenski, "Ülkemizi, destek olsa da olmasa da koruyacağız" dedi.