Zelenskiy: Aralık ayında Rusya bağlantılı bir darbe girişimi planlandığına dair istihbarat aldık

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, aralık ayı için planlanan bir darbe girişimine ilişkin istihbarat aldıklarını, darbe planında Rusya’dan isimlerin yer aldığını söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, basın konferansında konuşan Zelenski, Ukrayna’nın kendi sınırlarının kontrolüne sahip olduğunu ve Rusya’yla muhtemel bir gerilime karşı hazır olduklarını söyledi.

Zelenski “Ülkemizde 1-2 Aralık’ta darbe girişimi olacağına ilişkin istihbarat aldım” dedi.

Zelenski, “Ülkeden ayrılmayacağım” diye ekledi.

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