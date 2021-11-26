T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zelenskiy: Aralık ayında Rusya bağlantılı bir darbe girişimi planlandığına dair istihbarat aldık

Zelenski, “Ülkeden ayrılmayacağım” diye ekledi

26 Kasım 2021 13:57

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, aralık ayı için planlanan bir darbe girişimine ilişkin istihbarat aldıklarını, darbe planında Rusya’dan isimlerin yer aldığını söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, basın konferansında konuşan Zelenski, Ukrayna’nın kendi sınırlarının kontrolüne sahip olduğunu ve Rusya’yla muhtemel bir gerilime karşı hazır olduklarını söyledi.

Zelenski “Ülkemizde 1-2 Aralık’ta darbe girişimi olacağına ilişkin istihbarat aldım” dedi.

Zelenski, “Ülkeden ayrılmayacağım” diye ekledi.

Ayrıntılar geliyor...

ukraynadevletbaşkanıvolodimir zelenskirusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24